‘Borat’ is terug met een nieuwe versie van de legendarische ‘mankini’, maar een pak lager

Met nog enkele weken te gaan voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen en een coronacrisis die de wereld in de ban houdt, is er niemand beter dan Borat om een geheel unieke blik te werpen op de gebeurtenissen. Jawel, u leest het goed, Borat, de Kazachse journalist, is terug. De trailer voor Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan belooft heel wat goeds, want het typetje van Sacha Baron Cohen is duidelijk nog lang niet uitgespeeld: van gênante situaties tot een geüpdatete versie van zijn fluogele mankini.