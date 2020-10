De ene week is de andere niet. Vorige week tegen Deinze werd Glenn Neven (30) nog gehuldigd voor zijn 250ste officiële wedstrijd, maar tegen Union zat het clubicoon plots op de bank.

We doken in onze archieven en de laatste keer dat de populaire Lommelse kapitein op de bank zat in een reguliere competitiewedstrijd dateerde al van 13 oktober 2013. Neven viel twintig minuten voor het ...