Voor eerst in 24 uur meer dan 4.000 coronabesmettingen in Nederland

In Nederland is de afgelopen 24 uur bij 4.007 mensen het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat zijn er voor het eerst meer dan 4.000. Zaterdag waren er 3.972 nieuwe besmettingen. Dat getal is bijgesteld naar 3.971. Over de afgelopen zeven dagen zijn ruim 24.000 nieuwe besmettingen gemeld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zondagmiddag.

In Amsterdam nam het aantal besmettingen het meest toe, met 457. Daarna volgen Rotterdam en Den Haag met 267 en 256 positieve tests. In Den Haag werden nooit eerder zoveel nieuwe gevallen vastgesteld in één dag.

Zaterdag nam het aantal gevallen in Groningen en Tilburg snel toe. In beide gemeenten heeft die toename zondag niet doorgezet. In Groningen werden 75 nieuwe gevallen bekend. Een etmaal eerder was de toename nog dubbel zo groot. In Tilburg werden zondag 55 positieve tests gemeld, tegen 81 zaterdag.

Het aantal bevestigde sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met vijf toe. Dat betekent niet dat deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Dit soort informatie wordt soms met vertraging doorgegeven. Zaterdag werden nog 21 dodelijke slachtoffers van de pandemie gemeld. Over de afgelopen zeven dagen zijn 80 sterfgevallen bekend die in verband worden gebracht met COVID-19.

Waarschijnlijk ligt het werkelijke sterftecijfer hoger. Het is namelijk niet altijd bekend dat iemand is overleden aan het virus.

