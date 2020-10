De stevige windstoten zorgden zondag op sommige plaatsen in Limburg voor problemen. In Hasselt versperde een omgevallen boom een straat en in Riemst werd een auto door een geknakte stam geplet.

De eigenaar was er het hart van in. In Vlijtingen velde een stevige windstoot een rotte boom die op het domein van het kerkhof stond. Die viel over de haag en kwam op een geparkeerde auto terecht. “Het ...