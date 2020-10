Op de R8 in Kortrijk is zondagmiddag een overvaller om het leven gekomen na een achtervolging. De wagen met drie mannen aan boord ging over de kop na een botsing aan de verkeerslichten van de Gentsesteenweg

Het trio, allicht Fransen, had kort daarvoor een overval gepleegd in de Harelbeeksestraat in Kuurne. Daarbij maakten ze een kluis buit. De drie gingen ervandoor in een Peugeot maar een anonieme patrouille ...