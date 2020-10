Werken gestart om “Sahara van De Panne” te redden

Zondag zijn de eerste kraanwerken gestart die de duinen in het Westhoekreservaat ‘Sahara van De Panne’ moeten herstellen. Het is de bedoeling dat de dichtgegroeide duinen hersteld worden zodat er opnieuw zand kan stuiven. Dat moet diverse typische dier- en plantensoorten terugbrengen in het gebied. De werken in de Sahara maken deel uit van het Vlaams en Frans Interreg-project ‘Vedette’.