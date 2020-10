Emotionele Calvo in “De Zevende Dag”: “Zelfs nog niet gebeld met Meyrem”

Drie dagen nadat hij naast een ministerpost voor Groen greep, is Kristof Calvo nog altijd zwaar ontgoocheld. Met bijna trillende lip, hoofd naar beneden, gaf hij een kort interview in De Zevende Dag op Eén. Of hij eraan denkt de politiek te verlaten? “Ik weet het echt niet, maar de teleurstelling is enorm.”