Op de Antwerpse Linkeroever is zondagochtend een 91-jarige man om het leven gekomen op de busbaan ter hoogte van de halte Halewijn op de Blancefloerlaan. Dat zegt de lokale politie. Vermoedelijk werd de man aangereden, maar het is nog niet duidelijk door welk voertuig. Mogelijk merkte de (bus)chauffeur hem niet op of is er sprake van een vluchtmisdrijf.