Grappenmaker verpest eerste afspraakje van vriend met nieuwe vriendin: “Wil je met me trouwen?”

Eerste afspraakjes zijn al stresserend, maar deze Brit wilde het nog extra lastig maken voor zijn beste vriend. Stephen Durand en zijn afspraakje - een vrouw die hij pas kende - hadden net hun hoofdgerecht op toen ze plots een fles schuimwijn en een opvallend dessert kregen van de ober. “Wil je met me trouwen?” stond op het bordje van het stuk taart te lezen. “Dit kan niet voor ons zijn”, aldus de verbouwereerde vrouw.

Het kostte Lee McIver, het brein achter de grap, 140 pond (150 euro) om die te organiseren. Hij moest ook erg geniepig te werk gaan. Een uurtje voor het afspraakje van Stephen belde Lee het restaurant op onder de naam van zijn vriend en maakte de manager wijs dat hij van plan was om zijn vriendin ten huwelijk te vragen.

“We maakten er eerder al grapjes over”, aldus Lee in de Britse media. “Toen ik belde, zei de manager dat hij een stukje taart en een fles prosecco zou brengen.” Ook de lichten werden gedimd voor het aanzoek.

Maar Lee ging nog verder: hij reserveerde een tafeltje voor een andere vriend – die Stephen niet kent – zodat alles kon gefilmd worden. “Stephen lachte een beetje onnozel”, aldus Lee. “Zijn date was erg beschaamd. Ze dacht eerst dat de obers zich van tafel hadden vergist. Het heeft me misschien 140 pond gekost, maar de grap was meer dan zijn geld waard.”