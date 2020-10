Gids probeert indruk te maken op toeristen door leeuw te aaien maar betaalt daar hoge prijs voor

Een Senegalese gids is meer dan zijn job kwijt geraakt tijdens een begeleid toeristenuitje naar de Hann zoo in Dakar. Toen hij daar een grote mannetjesleeuw zag staan in een kooi, besloot hij om het grote dier te treiteren. Hij steekt herhaaldelijk zijn handen door de tralies van de kooi om de leeuw te aaien. Die laatste ziet dat niet zitten en slaat de handen van de man weg. De gids geeft echter niet op en steekt nogmaals zijn hand door de tralies - maar dit keer is hij niet snel genoeg om zich terug te trekken.