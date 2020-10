Anderlecht en Rennes akkoord over recordtransfer Jérémy Doku

Anderlecht is akkoord met de Franse competitieleider Rennes over een transfer van goudhaantje Jérémy Doku (18). Dat raakte zondag bekend. Met de transfer is een som van 26 miljoen euro plus bonus op een eventuele doorverkoop gemoeid, waardoor de jonge Rode Duivel de duurste speler wordt die Anderlecht ooit verkocht heeft en de tweede duurste die vertrekt uit onze Jupiler Pro League. Voor Doku ligt een contract van vijf jaar klaar in Frankrijk.

De transfer wil ook zeggen dat Doku zondagmiddag zo goed als zeker niet zal spelen tegen Club Brugge. Goed nieuws dus met het oog op de clubkas, maar minder goed nieuws met het oog op de basisploeg in de prestigieuze topper. Anderlecht moet ook al Michel Vlap, Antonio Milic, Lucas Lissens, James Lawrence en Peter Zulj missen in het Jan Breydelstadion. Yari Verschaeren is na zijn coronabesmetting wel weer beschikbaar.

Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute vloog zaterdag al met een door de Franse club gestuurde privéjet van Kortrijk naar Rennes om ter plekke te onderhandelen over een overgang van Doku. Eerder hadden de Brusselaars al tot twee keer toe een bod van Rennes afgeslagen. Doku blonk dit seizoen uit met twee goals en vier assists in zeven competitiewedstrijden.