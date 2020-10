“Bayern München heeft 77 miljoen euro veil voor Chelsea-talent Callum Hudson-Odoi”

Bayern München aast op aanvaller Callum Hudson-Odoi van Chelsea, maar de Londense club heeft een bod afgewezen. Dat meldden Britse media zondag. De Duitse topclub zou het 19-jarige talent, dat al zijn debuut maakte voor het Engelse nationale elftal, dit seizoen willen huren en dan volgende zomer voor 77 miljoen euro kopen.

Bayern doet mogelijk nog een poging voor het verstrijken van de deadline van de transferperiode. Dat is maandag al. De club, die afgelopen seizoen alle prijzen won die maar te bedenken zijn, probeerde Hudson-Odoi in de winter van 2019 ook al over te nemen van Chelsea, maar de clubs kwamen er toen niet uit.

Als het aan coach Frank Lampard ligt, blijft Hudson-Odoi bij zijn ploeg, ook al heeft de speler dit seizoen nog geen vaste basisplaats veroverd en is de concurrentie groot met spelers als Kai Havertz, Timo Werner, Christian Pulisic en Hakim Ziyech.