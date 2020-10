Diest - Vandaag zetten de Diestse molens de deuren open, de Lindenmolen aan de Halve Maan en de molen van Schaffen.

Je bent welkom in de Lindenmolen aan het recreatiedomein Halve Maan. Het is een typische moedermeulen met een grote kast. De molen van Schaffen werd in 1826 in Beverlo bij Beringen gebouwd. Sinds de restauratie in 2004 is de molen opnieuw maalvaardig. 10-18 uur, Omer Vanaudenhovelaan (Diest) en Kerkstraat (Schaffen). Info: www.toerismediest.be.