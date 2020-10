Vandaag wandelen als eerbetoon van coronaslachtoffers

Halen - In Halen kan je vandaag op wandel in het kader van de strijd tegen corona en als nagedachtenis aan de slachtoffers. De wandeling komt in de plaats van de jaarlijkse traditie van ‘Feesten met de burgemeester’. De 4 politieke fracties van de gemeenteraad hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen.

“Deze gezamenlijke organisatie ter nagedachtenis van de vele overledenen en hun familie die vaak in eenzame corona-omstandigheden afscheid moesten nemen, is één van de actiepunten uit het ondersteuningsplan”, legt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V) uit. “De gemeenteraad keurde dit ondersteuningsplan éénparig goed, met behalve een cadeaubon voor elke inwoner, o.a. ook de extra financiële steun aan de verenigingen en de extra middelen voor mensen die het moeilijker hebben.“Op deze manier willen we als gemeenteraadsleden over alle fracties heen onze inwoners het signaal geven dat politiek ook op een positieve manier kan gevoerd worden en dat we SAMEN aan iets positiefs kunnen werken.Keuze uit 4 wandelingenVoor de wandeling vandaag heb je de keuze uit 4 wandelingen met voor elk wat wils : een korte wandeling over verharde wegen (rolstoel- en kinderwagenvriendelijk) met een fotozoektocht voor de kinderen, een natuurwandeling op en om de Mettenberg, een historische toer en een grotere wandeling die de 4 kerkdorpen aandoet. In elk van deze wandelingen zullen coronaproof standjes voorzien worden met hapjes en drankjes, aangeboden door de gemeenteraadsleden. De wandelingen starten en eindigen op de centraal gelegen gewezen site Bastijns op de Stadsbeemd waar voldoende open ruimte is om een veilige organisatie te kunnen garanderen.Deelname kost 5 euro, te betalen met overschrijving op het rekeningnummer BE74 7360 7376 2807. Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. Je mag ook een mailtje sturen naar wandeling@Halen2024.be. Vertrekken kan tussen 10 en 14 uur. “Naast het positieve signaal naar onze inwoners willen we nog iets over houden om een blijvende herinnering te kunnen oprichten voor allen die in deze periode gestorven zijn,” besluit Erik Van Roelen.