Storm Alex raast door Frankrijk en vernielt alles op zijn pad: “Van heel het huis blijft misschien nog één kamer over”

Storm Alex heeft een spoor van vernieling achter zich gelaten in Frankrijk. Huizen zijn beschadigd of zelfs volledig weggespoeld, dorpen zijn volledig afgesneden van de wereld en het leger werd ingezet om op zoek te gaan naar vermisten. In Italië overleden zaterdag twee mensen. “Ik maak me zorgen over de uiteindelijke balans”, zei de premier van Frankrijk, Jean Castex, zaterdag.