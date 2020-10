Verwarring over vaccin: “Griepspuit nog niet te verkrijgen zonder voorschrift, en zeker niet gratis”

Heel wat mensen zakten al af naar de apotheek met de verwachting dat ze er zonder voorschrift een gratis griepvaccin konden krijgen. “Maar het Koninklijk Besluit daarover is nog niet gepubliceerd in het staatsblad en bovendien zijn er op dit ogenblik nog onvoldoende vaccins voorhanden”, zegt Lieven Zwaenepoel van de Apothekersbond. “Het vaccin is ook niet gratis, wel is het remgeld gedaald.”