United Dancers For Love’ flashmobs voor hoop en verdraagzaamheid

Sint-Truiden -

Marly CAERS uit Lommel en Pedro COLSON uit Sint-Truiden, twee Limburgers startte de dancegroep ‘United Dancers For Love’ op. Met hun dance en muziek willen ze de boodschap van Vrijheid, Verbinding en Liefde uitdragen over heel Vlaanderen. “Wij willen vooral licht doen schijnen en een teken van hoop en verdraagzaamheid uitdragen in tijden waar dit soms een beetje zoek lijkt,” zegt Perdro Colson