In Hongarije heeft men nu een kampioenschap…. vrouwen dragen

Om de zoveel tijd is er wel een nieuwe soort loopwedstrijd die hip en trendy is: de spartacusrun, cityruns, … Allemaal erg leuk én sportief tegelijk. In Hongarije proberen ze sinds kort een nieuw concept uit. In Tapiobicske, ten oosten van Boedapest hebben ze sinds kort een wel héél specifiek kampioenschap: lopen met je vrouw op je schouders. Verschillende koppels lopen door de velden, in de modder en heuvels op en af. Vooral de mannen moeten zich moe maken, maar ook voor de vrouwen lijkt het een uitdagende wedstrijd!