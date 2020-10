Elise Mertens en Aryna Sabalenka zijn er zaterdag niet in geslaagd zich voor de derde ronde van het dubbelspel te plaatsen op Roland-Garros. De 24-jarige Limburgse en de 22-jarige Wit-Russische, vorig jaar winnaars van het US Open en derde reekshoofd op het gravel in Parijs, werden in 1 uur en 32 minuten met 6-3, 1-6 en 6-4 uitgeschakeld door de Amerikanen Asia Muhammad en Jessica Pegula.