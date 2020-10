HBO heeft de allereerste trailer gelost voor de verfilming van ‘De Heksen’ van Roald Dahl. De klassieker onder de kinderboeken wordt verfilmd door Robert Zemeckis, de regisseur die ons eerder al Forrest Gump en Back To The Future I en II gaf. In de trailer schittert Oscarwinnares Anne Hathaway als opperheks, die niets liever wilt dan alle kinderen ter wereld zien veranderen in muizen.