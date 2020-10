Bij een gewelddelict in een paviljoen in het Franse Noisy-le-Sec zaterdag zijn vijf doden, onder wie vier kinderen, en drie zwaargewonden gevallen. De gerechtelijke diensten proberen opheldering te krijgen over de omstandigheden. Mogelijk ligt een familiaal geschil aan de oorsprong.

Volgens de eerste vaststellingen deed het drama zich in de ochtend voor in een paviljoen in Noisy-le-Sec, een stad in het noordoosten van Parijs. In de woning werden een volwassene en vier kinderen levenloos ...