Terrasuitbreiding op ’t Stift laatste keer verlengd

Het Stift blijft nog even afgesloten. Foto: PABR

Bree - Deze zomer werd beslist om tot en met 31 augustus een terrasjeszone in te richten op ’t Stift. Na een eerdere verlening tot 30 september, wordt deze maatregel wordt een laatste keer verlengd.

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V): “Op het Stift moesten we enkele verkeerstechnische ingrepen doen zodat de terrassen er op een verantwoorde manier uitgebreid konden worden. Zo werd de straat Stift een tweerichtingsstraat waar enkel plaatselijk verkeer toegelaten werd. Dit stelde ons in staat om ter hoogte van de cafés, vanaf het kruispunt met de Bocholterstraat en de Witte Torenstraat, een terraszone te voorzien. Deze situatie wordt nu voor het laatst verlengd: tot half oktober. De caféuitbaters zelf zijn geen vragende partij om deze uitzonderingsmaatregel -met de winter op komst- nog verder te verlengen. Het sluitingsuur blijft behouden op uiterlijk 1 uur ’s nachts. We vragen de buurtbewoner ook om het huisvuil nog steeds een dag voor de ophaling te centraliseren ter hoogte van het kruispunt van de Bloemenstraat en ’t Stift.”