In Landen is zaterdag een bijzondere archeologische vondst gedaan. Een van de deelnemers aan de nationale zoekdag voor metaaldetectoristen vond een bijzondere Romeinse kruik uit de eerste eeuwen na Christus.

Van vrijdag tot zondag doorzoeken zo’n 150 metaaldetectoristen de velden van Waasmont in Landen. Het is een gebied dat sinds de Romeinen ononderbroken bewoond en bewerkt is en dus een goudmijn voor metaaldetectie ...