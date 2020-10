Wat een nummer! Mathieu van der Poel soleert vijftig kilometer, wint slotrit én eindzege in BinckBankTour

Een bijzonder sterke Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft zaterdag een raid gepleegd in de BinckBank Tour. De Nederlandse kampioen ramde op vijftig kilometer van de meet zijn laatste concurrenten uit het wiel en soleerde ondanks pogingen uit de achtergrond naar een indrukwekkende overwinning op de Vesten in Geraardsbergen. Zijn voorsprong en onderweg verzamelde bonificatieseconden bezorgde hem ook de eindzege in de BinckBank Tour.