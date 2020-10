Euro Nascar in Zolder: Goossens pakt tweede plaats, Longin spint

De Deen Lasse Sörensen heeft op een doorweekt Circuit Zolder de eerste race om de Euro Nascar gewonnen. De rookie, vorig jaar kampioen in divisie 2, had 5,7 seconden voorsprong op Marc Goossens. Stienes Longin was de snelste man in de race, maar maakte kort na de start een spin. De race was live te volgen op www.hbvl.be.