Campenaerts furieus na val bij proloog Giro

Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) zal de openingstijdrit in de Giro niet winnen. Onze landgenoot kwam al vroeg in de tijdrit ten val en verspeelde zo zijn kansen. Na afloop was hij niet te spreken over het parcours en de tijdrit. “Ze hebben niet eens de tijd genomen om het wegdek op te kuisen”, liet hij zich ontvallen. “Ik ben zeer teleurgesteld.”