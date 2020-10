Decaan faculteit Geneeskunde Dirk Devroey en Marc Van Ranst ongerust over aantal patiënten op intensieve zorgen

Het aantal bedden dat op intensieve zorgen ingenomen wordt door coronapatiënten, is op een week tijd met de helft toegenomen. Dat blijkt zaterdag uit de meest recente cijfers van Sciensano. Onder meer Dirk Devroey, decaan aan de faculteit Geneeskunde van de VUB, reageerde zaterdag ongerust op de stijgende cijfers. In een tweet waarschuwt hij “dat de reguliere zorg in het gedrang komt”.