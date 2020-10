Lotto Soudal haalt met Adam Malecki en Maxim van Gils twee youngsters aan boord

Lotto Soudal heeft zaterdag de komst van Adam Malecki en Maxim Van Gils bekendgemaakt. Beide renners ondertekenen een contract voor twee seizoenen. De 24-jarige Malecki komt over van CCC, dat op het einde van het seizoen een punt zet achter haar sponsoring. De 20-jarige Van Gils stroomt door van het beloftenteam van Lotto.

Malecki werd dit jaar zesde in de Ronde van Polen. Hij droeg er ook een dag de gele leiderstrui. 2020 was zijn eerste jaar in de WorldTour, maar de jaren ervoor, telkens bij CCC, wist hij regelmatig te winnen in kleinere wedstrijden. Als jeugdrenner werd Malecki nog Pools kampioen veldrijden.

“Je kan me gerust een allrounder noemen”, zo vertelde Kamil Ma¿ecki. “Ik hou vooral van de klassiekers en de kortere rittenkoersen. Vandaag start ik in de Giro, mijn eerste Grote Ronde. Ik ben benieuwd, maar ik kijk er ook naar uit. Mijn toekomstige werkgever zal me zeker en vast in de gaten houden. Ik ben overigens ook echt blij naar Lotto Soudal te kunnen trekken. Na het spijtige wegvallen van CCC was Lotto Soudal een van de beste ploegen waar ik maar kon terechtkomen. Met Wellens, Gilbert, Degenkolb en Ewan hebben ze vier kleppers in huis. Ik kan alleen maar leren van ze, maar ben ook bereid hard voor ze te werken. Voor mij telt in de eerste plaats het ploegbelang.”

Maxim Van Gils is een klimbelofte. Hij won als junior de Alpenklassieker en als belofte een rit in de Ronde van Navarra. Dit jaar was hij de beste jongere en derde in de eindstand van de Tour de Savoie Mont Blanc.

“Wel meerdere ploegen waren geïnteresseerd om me in te lijven, maar het koste me niet te veel moeite om voor Lotto Soudal te kiezen”, legde Van Gils uit. “Uiteindelijk heb ik hier drie seizoenen bij de jeugd gereden. We kunnen nu aantonen dat het jeugdproject echt werkt en zijn vruchten afwerpt. Bovendien ken ik bij Lotto Soudal intussen al veel renners die ik er in 2021 zal ontmoeten. Het is een fijne groep. Ik kijk er erg naar uit om de overstap te maken.”