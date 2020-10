Genk -

Op het kruispunt Hoevenzavellaan-Risstraat in Genk zijn zaterdag om even over 12 uur twee wagens op elkaar ingereden. Daarbij raakte niemand gewond. Wel ontstond er een kilometerslange file richting Oudsbergen. Ook op de Westerring was het stapvoets aanschuiven. Beide voertuigen moesten getakeld worden.