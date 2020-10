Man lacht zich een breuk wanneer vrouw ontsmettingsmiddel op zichzelf en haar hond spuit

Door de coronacrisis nemen mensen soms extreme maatregelen om alles steriel te houden. Dat deed deze Britse vrouw alvast toen ze haar hond én zichzelf besproeide met het middel dat winkels voorzien om karretjes te ontsmetten. Hoewel studies aantonen dat huisdieren het virus kunnen meedragen in hun vacht, is ze bespuiten met ontsmettingsmiddel geen goed idee. “Ik weet niet waarom ze dacht dat het een verschil zou maken”, aldus Connah Roberts (24) die het tafereel donderdag filmde tijdens zijn lunchpauze en zich een breuk lachte. “Het was een grappige maar ook een bizarre situatie.”