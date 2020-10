Op vrijdag 7 augustus 2020 tussen 14.00 uur en 16.55 uur hebben 3 personen een gijzeling en een diefstal met geweld gepleegd op de BEOBANK gelegen in de Chaussée de Lodelinsart 56 in Gilly. De onderzoekers vragen aan getuigen die verdachte handelingen hebben gezien in de nabijheid van de bank om dit te melden.