Trainer en sportief directeur van PSG ruziën over (gebrek aan) transfers

Leonardo, de sportief directeur van Paris Saint-Germain, heeft vrijdagavond na afloop van de 6-1 zege van de Parijzenaars in de Ligue 1 tegen Angers tegengas gegeven aan zijn coach Thomas Tuchel, die eerder verklaarde ontevreden te zijn over het uitblijven van inkomende transfers. Tuchel noemde zijn team in de zomermercato “verzwakt”.

“We houden niet van zulke uitspraken”, aldus Leonardo. “Wanneer iemand niet blij is met de situatie maar ervoor kiest te blijven, moet hij het beleid van de club accepteren en de interne regels volgen.”

PSG won vorig seizoen in eigen land de treble en verloor de Champions League-finale van Bayern München. In het tussenseizoen verlieten onder meer verdedigers Thomas Meunier (Dortmund) en Thiago Silva (Chelsea) en aanvaller Edinson Cavani (nog geen club) transfervrij de Franse hoofdstad. Aan inkomende zijde kwamen enkel Alessandro Florenzi, op huurbasis van Roma, en reservedoelman Alexandre Letellier (US Orléans) de club versterken. Supersterren als Neymar, Kylian Mbappé en Angel Di Maria bleven allen wel aan boord.

Leonardo gaf aan dat de coronapandemie een rol speelde. “Het is er financieel niet makkelijker op geworden”, zei de Braziliaan. “Dat geldt niet alleen voor voetbalclubs, maar voor de hele wereld.” PSG leed door de coronacrisis om en bij de honderd miljoen euro verlies. “Iedereen die bij de club wil blijven, moet opofferingen maken in deze moeilijke tijd. Maar ik zou ons team niet zwak noemen. Het is nog altijd een fantastische ploeg.”

Leonardo zei niet of er een straf kwam voor Tuchel, wiens contract aan het einde van het seizoen afloopt. “We pakken de zaak intern aan”, zei hij wel nog.