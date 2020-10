Telefoongesprekken met gefrustreerde Melania Trump uitgelekt: “Ik werk me kapot aan het kerstdiner (...), het is mijn plicht”

Bij CNN zijn er telefoongesprekken uitgelekt met Melania Trump en haar voormalige vertrouwelinge Stephanie Winston Wolkoff. Daaruit blijkt dat de First Lady danig gefrustreerd is over de manier waarop de Amerikaanse pers haar neerzet. Ik werk mij bijvoorbeeld kapot aan het kerstdiner en de decoratie. Who gives a fuck about Christmas stuff? Maar ik moet het wel doen, het is mijn plicht.