LA Lakers op weg naar eerste NBA-titel in tien jaar

De LA Lakers hebben vrijdagavond in de NBA ook de tweede wedstrijd in de finale gewonnen. In Disney World (Orlando), waar sinds de coronabreak alle NBA-matchen plaatsvonden, wonnen de Lakers met 124-114 van Miami Heat. Het staat nu 2-0 in de tussenstand. Zondag volgt het derde duel. Wie het eerst vier keer wint, is kampioen.

De Lakers speelden voor de vierde keer op een rij in “Mamba-shirts”. Dit als eerbetoon aan de in januari overleden LA Laker icoon Kobe Bryant. Ze wonnen viermaal.

Grote figuur bij de LA Lakers was andermaal Anthony Davis. “AD” scoorde 32 punten uit een waanzinnige 15 op 20 shotselectie en plukte 14 rebounds. Hij scoorde maar liefst 30 punten in de eerste drie kwarts. Davis is na Kevin Durant (2012), Michael Jordan (1991), Rick Barry (1967) en Hal Greer (1967) pas de vijfde speler die meer dan dertig punten scoort in de eerste twee wedstrijden van de NBA-finale. Hij kreeg steun van een weer schitterende LeBron James King James tekende voor 33 punten, 9 rebounds en 9 assists. Rajon Rondo (16 punten, 10 assists) was ook goed voor een knappe double-double. Bij Miami Heat, zonder sterkhouders Bam AdeBayo (schouder) en de Sloveen Goran Dragic (voet), was Jimmy Butler met 25 punten topschutter en tekende Kelly Olynyk voor 24 punten. Zondag wordt de derde wedstrijd van de NBA-finale betwist. De LA Lakers hebben enerzijds een eerste titel in tien jaar in het vizier en heeft anderzijds een sweep tegen een met blessures kampend Miami Heat in het vizier. Als de club uit Californië de titel pakt komt het naast Boston Celtics dat met 17 stuks recordhouder is.