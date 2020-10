De Genks-Hasseltse kunstenaarsatelierwerking VONK neemt vanaf 2021 haar intrek in de vroegere Veldemangebouwen aan de kanaalkom in Hasselt. Dat pand delen de kunstenaars met de STEM-academie van PXL. “Op deze manier willen we op deze plek ruimte scheppen voor talentontwikkeling”, zegt schepen Joost Venken (RoodGroen+).