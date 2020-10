“We komen hier samen doorheen.” Dat was de boodschap van de Amerikaanse president Donald Trump toen hij meldde dat hij en zijn vrouw Melania besmet zijn met het coronavirus. Vrijdagavond werd Trump uit voorzorg voor enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis. Ten vroegste over tien dagen mag hij weer buiten. En dat in volle campagne, voor een president die het virus constant geminimaliseerd heeft.