Bij de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) kwam tussen april en september tot het drievoud van het normale aantal klachten over computer crime binnen. “Facebook, Whatsapp, sms’en, email,... de criminelen wisselen van medium zoals wij van sokken. Vaak nog voor een van hun trucs is verbrand, toveren ze al een nieuwe uit hun hoed.” Maar ook corona joeg de cijfers de hoogte in.