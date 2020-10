Speurders en magistraten over het hele land zitten met de handen in het haar omdat de tests met de leugendetector al sinds maart stilliggen. Zo’n 200 dossiers kunnen door de coronacrisis niet afgewerkt worden. Wetenschappers vinden het opmerkelijk dat Justitie nog steeds zoveel vertrouwen heeft in een apparaat waarvan de betrouwbaarheid betwijfeld wordt. “Misschien is dit wel een goed moment om er voorgoed mee op te houden?”