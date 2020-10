Shalaunda Burney-Robinson (Phantoms Boom) nog niet speelgerechtigd in bekerfinale vrouwenbasket

Zaterdag (20u05) gaat in de Lange Munte in Kortrijk de finale van de Beker van België bij de vrouwen tussen Phantoms Boom en kampioen Castors Braine door. De finale stond geprogrammeerd op 15 maart maar werd door de coronacrisis uitgesteld.

De bekerfinale, live op Sporza (kanaal Ketnet), vormt de start van de nieuwe campagne in het Belgische basketbal (EuroMillions League mannen start pas op 6 november, red.). Phantoms Boom won de Belgische Cup nog nooit, Castors Braine viermaal. De Amerikaanse Brittanny Starling speelde half maart nog in Boom, maar trok deze zomer naar Castors Braine. Phantoms Boom heeft als vervangster voor Starling de Amerikaanse Shalaunda Burney-Robinson (22 jaar, 1m93) aangeworven. De center is in de bekerfinale nog niet speelgerechtigd.