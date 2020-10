Daniel McLay sprint naar eerste seizoenszege in Ronde van Portugal

De Brit Daniel McLay (Team Arkea Samsic) heeft vrijdag zijn eerste overwinning van het seizoen veroverd. Hij was aan het eind van de vijfde etappe van de Ronde van Portugal (cat. 2.1) de beste in een groepssprint. De Portugees Amaro Antunes (W52-FC Porto) blijft aan de leiding.

Na een golvende rit van 176 kilometer tussen Oliveira do Hospital en Agueda was McLay in de sprint van een veertigtal renners sneller dan de Venezolaan Leangel Linarez en de Italiaan Riccardo Minali. De enige Belg aan de start, Christophe Noppe, finishte als twintigste. Hij is een ploegmaat van McLay, die in 2016 nog derde werd in een Touretappe.

In het klassement heeft Antunes nog steeds een voorsprong van 0:13 op zijn eerste achtervolger, de Portugees Frederico Figueiredo. De Spanjaard Gustavo Cesar Veloso volgt als derde op 1:13.

De Ronde van Portugal eindigt maandag met een tijdrit in de straten van hoofdstad Lissabon.