Advocaat Lucio Aquino: "Mijn cliënt heeft niets met de cocaïnesmokkel te maken"

Tongeren -

In het onderzoek naar de illegale drugstransporten die de FGP van Limburg kon blootleggen verschenen vanmorgen 15 personen, waarvan 7 uit Limburg, voor de raadkamer in Tongeren. Daarbij ook ex-rijkswachtbaas Willy Vanmechelen en Maasmechelaar Lucio Aquino. De verdachten zijn door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. De advocaten van tien verdachten vroegen uitstel om het dossier in te kijken, daarbij ook de raadsman van Lucio Aquino. Volgens hem heeft zijn cliënt helemaal niets met de cocaïnesmokkel te maken.