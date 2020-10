Tongeren -

In de zaak van de helikopterkaping heeft de raadkamer in Antwerpen de aanhouding van de 24-jarige Tongenaar verlengd. De man probeerde zijn echtgenote te bevrijden uit de vrouwengevangenis van Berkendael in Vorst. Ook de twee kompanen uit Bilzen en Lanaken blijven in de cel. De hoofdverdachte kaapte een helikopter en bedreigde de pilote. De actie om zijn echtgenote te bevrijden was echter zo amateuristisch dat die gedoemd was om te mislukken.