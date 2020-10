Kirsten Flipkens kan achtste finales niet halen in dubbeltoernooi Roland Garros, ook Van Uytvanck en Minnen uitgeschakeld

Kirsten Flipkens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het dubbelspel op Roland Garros.

In de tweede ronde verloor ze aan de zijde van de Russische Anastasia Pavluychenkova van de Oekraïense Marta Kostyuk en Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich. Het werd 6-3, 4-6 en 6-2 na twee uur en acht minuten speeltijd.

In het enkeltoernooi werd Kirsten Flipkens (WTA 80) in de eerste ronde gewipt door de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 27).

Ook Van Uytvanck en Minnen eruit

Ook Greet Minnen en Alison Van Uytvanck hebben zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Het koppel verloor na één uur en 28 minuten tennis met twee maal 6-3 van het Russisch-Chinese paar Veronika Kudermetova/Shuai Zhang.

In het enkeltoernooi gaf Alison Van Uytvanck (WTA 65) donderdag op in de tweede ronde. Greet Minnen (WTA 110) moest al in de eerste ronde inpakken.