Gluren bij BV’s: Junior Planckaert geniet met zijn lief, Lesley-Ann Poppe telt af naar bevalling

Music is my meditation ?? e´cht, muziek kan me zo meeslepen in multiple directions. 'tkan me doen lachen, doen wenen (dat doet ook 'ns deugd, don't you think? ??), me laten genieten en ontdekken... en vooral ook verrassen. Hetzelfde lied kan de ene dag perfect passen, en de andere dag kan 'k het niet snel genoeg weg hebben ??. 'k maakte voor Start 2 Run een eigen playlist met mijn favoriete running songs. Check it out in de app ?? ?ps gotto warm ya: mijn innerlijke marina komt in die lijst wel wat bovendrijven ??????????#marina’sforever #dathetdeugdkandoen ? ? #start2run #playlist #music