Kevin Muscat na turbulente week: “Ik verwacht een reactie”

De wekelijkse persconferentie van een voetbaltrainer is meestal een verplicht nummertje doorspekt met clichés. Maar na deze turbulente week bij STVV hing er net iets meer spanning in de lucht toen Kevin Muscat vrijdagmiddag het woord nam. “Ik ben meer vastberaden dan ooit om dit project tot een goed einde te brengen.”

“Ik zit lang genoeg in het voetbal om te weten dat de mensen gaan morren als de prestaties uitblijven”, aldus Muscat. “Dat is normaal. Maar het is mijn verantwoordelijkheid om positief te blijven en het ...