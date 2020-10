Nyxoah wil nummer één worden in zijn niche

Sint-Truiden / Zepperen -

Nyxoah, één van de nieuwste aandelen op de Euronext Brussel, wil op langere termijn in zijn niche de nummer één van de wereld worden. Dat zegt de Truiense CEO Olivier Taelman in een gesprek met HBvL. Volgende doel is een notering op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.