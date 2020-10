Club Brugge met een statement: Simon Mignolet en Hans Vanaken tekenen bij tot 2025

Club Brugge heeft vrijdagmiddag aangekondigd dat doelman Simon Mignolet (32) en tweevoudig Hans Vanaken (28) bijtekenen tot 2025. Een serieus statement van de landskampioen, dat zo buitenlandse gegadigden meteen afschrikt.

Mignolet en Vanaken waren vorig seizoen twee cruciale pionnen in het dominante seizoen van Club Brugge. De eerste stapelde de clean sheets op elkaar in de Belgische competitie en werd uitgeroepen tot Doelman van het Jaar, de tweede pakte in januari al zijn tweede Gouden Schoen.

Vanaken kwam de voorbije dagen nog in het nieuws omwille van vermeende interesse van het Engelse West Ham. Enkele uren voordat de contractverlenging bekendgemaakt werd, zei trainer Philippe Clement nog: “Of ik zeker ben dat Vanaken blijft? In het voetbal weet je nooit.”

Our Feet.

Our Hands.

Our Gold.



2025. pic.twitter.com/13TnqrishS — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 2, 2020

(later meer)