LIVE. Vijf races van Nascar en Belcar op Circuit Zolder

Op Circuit Zolder kunnen slechts heel weinig toeschouwers het American Festival bijwonen, maar niet getreurd: op www.hbvl.be kan u de vijf voornaamste races live volgen.

Euro Nascar: racen op zijn Amerikaans

Nascar is de populairste vorm van autosport in Amerika en de Euro Nascar is de Europese versie daarvan. De stock cars hebben allemaal hetzelfde buizenchassis met dezelfde 5.7 V8-motor met dik 400 pk. Daarrond is een koetswerk gedrapeerd dat de wagens doet lijken op muscle cars als de Ford Mustang en de Chevrolet Camaro. De low tech-machines zijn robuust gebouwd en kunnen wat duwen en schuren hebben, want Nascar is een contactsport: rubbing is racing! Instappen gebeurt door het raampje, net zoals in de States.

De blikvangers zijn gewezen F1-kampioen Jacques Villeneuve, al wacht die nog altijd op zijn eerste overwinning. Misschien komt die er wel in Zolder op het circuit waarop zijn vader is verongelukt? De Canadees rijdt dit jaar voor zijn eigen team en reed de vorige race comfortabel op kop tot hij mechanische pech kreeg. Kijk verder uit naar titelverdediger en leider Loris Hezemans, drievoudig kampioen Alon Day en de Belgen Marc Goossens en Stienes Longin, die allebei al een Nascarrace op Zolder wisten te winnen.

Zaterdag: 14:25 – 15:05 (18 ronden)

Zondag: 16:20 – 17:00 (18 ronden)

Euro Nascar 2: meer van hetzelfde

De tweede divisie van de Europese Nascar met een mix van rookies en gentlemen drivers. Om de kosten te delen zijn de wagens dezelfde als in de Pro-klasse. Zo rijdt Peltenaar Dylan Derdaele met de #98 Ford Mustang waarmee Marc Goossens uitkomt bij de Pro’s. Derdaele kende veel pech in Vallelunga en zal dat voor eigen volk willen goedmaken. Andere landgenoten zijn Guillaume Dumarey, Simon Pilate en Pol Van Pollaert.

Zaterdag: 17:10 - 17:40 (15 ronden)

Zondag: 11:20 - 11:55 (15 ronden)

Belcar: repetitie voor de 24 Uur

De Belcar is het Belgische kampioenschap in de circuitracerij, georganiseerd door Circuit Zolder en gebouwd rond de 24 Uur van Zolder, de koninginnenwedstrijd die dit jaar in november plaatsvindt. Het is een uithoudingskampioenschap waarin twee of meer piloten dezelfde wagen delen. Door elkaar rijden GT’s, toerwagens en proto’s. De snelste bolides zijn tegenwoordig de proto’s van het Franse merk Norma, maar zij blijven fragiel en vallen geregeld uit. Daardoor was het vorig jaar toch weer een GT die kampioen werd: de Lamborghini van Dylan Derdaele en Nicholas Saelens.

De Belcar is aan zijn derde meeting van het seizoen toe. In Zolder won de Norma van Russell Racing. In Assen werden twee wedstrijden verreden en die werden gewonnen door de Norma’s van Deldiche Racing (het exemplaar van Piessens-Verbergt) en opnieuw Russell. Maar over de drie manches heen is het toch weer de Lamborghini van Derdaele die op kop prijkt. In de Belcar zijn naast prof- en amateurpiloten ook altijd BV’s te spotten. Zowel Tom Boonen als de broers Koen en Kris Wauters hebben geen goede seizoenstart achter de rug. Benieuwd of zij dat kunnen rechtzetten en een race over 180 minuten. Het is de langste race van het seizoen op de 24 Uur na.

De hele race komt live op hbvl.be met commentaar van Guy Geurts, de vaste speaker op Circuit Zolder.

Zondag: 13:00 - 16:00 (180 min)