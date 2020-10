Montanier en Standard kijken uit naar “moeilijke maar haalbare” Europa League-poule

Standard-trainer Philippe Montanier kijkt uit naar de groepsfase van de Europa League. De Luikenaars werden gekoppeld aan Benfica, Rangers FC en FC Lech Poznan.

“We wilden in een groep met grote ploegen zitten, dat is het geval”, vat Montanier samen. “Met Benfica denk je uiteraard aan Michel Preud’homme, die er een historie heeft. Rangers is een andere stijl. Ik heb al de kans gehad om matchen in beide stadions bij te wonen, waaronder een Old Firm. Poznan zal iets anders brengen. Het is een poule die verschillende speelstijlen samenbrengt.”

Montaniers wens om verre verplaatsingen te ontlopen, kwam in vervulling. “Je blijft in Europa. We wilden reizen naar Rusland en het verre Oost-Europa het liefst vermijden. Dan zit je met jetlags en dergelijke, maar gelukkig is dat nu niet het geval. Des te beter.”

De groep van Standard oogt aantrekkelijk en is tegelijk sportief niet onoverkomelijk. “Het zal niet makkelijk worden om te overwinteren. We zullen starten als underdog, maar het is haalbaar.”

Zondag wacht Standard eerst nog een zware uitmatch bij de rivalen van Charleroi. “Het is jammer dat zij Europees niet konden doorstoten naar de poulefase van de Europa League. Kwalificatie zou goed zijn geweest voor de Belgische coëfficiënt. Ze zullen tegen ons willen antwoorden. We zullen klaar moeten zijn, want het is ook een derby die voor de supporters zeer belangrijk is”, aldus Montanier.