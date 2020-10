Tijd voor truien: drie trends voor in je kleerkast

Het weer leent zich momenteel perfect om een trui aan onze outfit toe te voegen. Zelf nog op zoek naar een nieuwkomer voor in je garderobe? Met deze modieuze exemplaren, gespot op de catwalks, zit je goed, knus en in stijl.

De cardigans

Vorig jaar flakkerde de liefde voor de cardigan met rij knopen alweer op. Actrice Katie Holmes droeg een taupekleurig model met enkel een beha onder. Jij kunt de trend, alomtegenwoordig bij de luxemerken, op dezelfde manier stylen. Zediger voor op het werk: de combinatie met rolkraagtruitje is altijd een winner.

Roze - & Other Stories - 79 euro

Blauw - Zara - 29,95 euro

Met print - Essentiel - 215 euro

Beige - MbyM - 99,90 euro

Okergeel - LN Knits - 379 euro

Gepoft

Gigi Hadid toonde het al tijdens de modeshow van Isabel Marant in een crèmekleurig exemplaar: pofmouwen zijn terug. Hoe veel ze ook poffen: op volume staat dit najaar geen rem. Maak het zo dramatisch als je zelf wilt. Draag met lederen tailleriem of mom jeans voor een vleugje jaren tachtig. Losjes over een zwierige herfstrok, geeft een boho vibe aan je outfit.

Blauw - JBC - 39,95 euro

Geruit - H&M - 29,99 euro

Zwart - Monki - 30 euro

Beige - Collectors Club - 295 euro

Roest - Julia June - 239 euro

Preppy

Of je nu al van de schoolbanken bent of niet: een trui die knipoogt naar de keurige looks in ‘Gossip Girl’ is een hit. Kies je een model met V-hals, dan kan er voor extra een effect een bloes met kraag onder. Benader de stijl vanuit een Clueless-standpunt door te combineren met een bijpassende minirok, panty’s, knielaarzen of brogues. Met een flared jeans wordt het item heel jaren zeventig.